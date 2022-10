«Werbung, die ankommt»: Dieses Versprechen an die Werbekundinnen und -kunden steht laut einer Mitteilung für die Neuausrichtung der Post im Werbemarkt (persoenlich.com berichtete). Sie sorge dafür, dass Unternehmen ihre Zielgruppe dort erreichen, wo sie sich gerade befinde – egal, ob unterwegs oder zu Hause. Anstelle von Angeboten für einzelne Kanäle würden die Werbetreibenden nun von «massgeschneiderten, datengetriebenen Gesamtlösungen für den optimalen Werbemix» profitieren.

Wichtiger Bestandteil dieses laut Angaben der Post «schweizweit einzigartigen, verzahnten» Pakets sind gemäss Mitteilung «die programmatisch modellierbaren Werbemassnahmen auf den digitalen, reichweitenstarken Kommunikationskanälen der Post». Durch die «crossmediale Bündelung» sorge Post Advertising für ein Kampagnensetting mit «besonders hoher Werbewirkung». Dieses umfasse in einem ersten Schritt etwa digitale Plakate, Displaywerbung auf der Postwebsite oder unadressierte Werbesendungen, um in einem definierten Gebiet «einen Teppich an Beachtung» zu legen.

In einem zweiten Schritt werde die Zielgruppe mit einem digitalen oder physischen personalisierten Mailing «zur gewünschten Handlung geführt», wie es weiter heisst. «Unsere Geschäftskunden möchten ihren Kundinnen und Kunden relevante Angebote machen – mit möglichst individualisierter Werbung ohne grossen Streuverlust. Dem tragen wir Rechnung», lässt sich Oliver Egger, Geschäftsführer Medien- und Werbemarkt der Post, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)