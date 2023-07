Nach dem Anstieg von 9,3 Prozent im Mai, läutet das Abflachen des Werbedrucks im Juni wieder, wie gewohnt, das Sommerloch ein. Der Werbemarkt verzeichnet im Juni ein Minus von 6,5 Prozent im Vorjahresvergleich und schliesst mit 469 Millionen Bruttofranken. Allerdings wird diese Entwicklung durch einen unverhältnismässigen Rückgang im Search getrieben – Aufgrund einer technischen Anpassung von Google wurden im Juni weniger Search-Anzeigen erfasst.

Die klassischen Kanäle verzeichnen im Juni gar einen Anstieg von 5,7 Prozent. Grössten Einfluss hat hier die Mediengruppe Out of Home mit einer Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zu 2022, wie Media Focus am Mitttwoch mitteilte.

Werbedruck im Gesamtmarkt

Entwicklung des Werbedrucks per Juni 2023 in Millionen Bruttofranken:



Finanzen im Juni stark

Im Juni verzeichnet die Finanzbranche eine deutliche Steigerung ihres Werbedrucks (+40,3 Prozent) und präsentiert sich auch im Branchenranking im Jahresverlauf (YTD) stark mit einem Anstieg von 31,7 Prozent. Damit belegt sie zum Halbjahresabschluss den zweiten Platz.

Lediglich der Detailhandel hat YTD mehr Werbedruck erzeugt, stagniert jedoch im Juni (-0,5 Prozent). Die Nahrungsmittelbranche konnte sowohl im Juni (+16,1 Prozent) als auch YTD (+1,9 Prozent) ihren Werbedruck erhöhen und landet auf dem dritten Platz.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich im Juni nur acht Branchen steigern. Allen voran die Tabakbranche, die neben einem markanten Anstieg im Juni (+64,4 Prozent) auch im YTD (+76,9 Prozent) deutlich zulegte. Die Branche Initiativen & Kampagnen konnte mit werbestarken Kampagnen zum Klimaschutz-Gesetz ebenfalls einen Anstieg verzeichnen (+22,2 Prozent) und auch Reinigen legte deutlich zu (+48,6 Prozent).

Das kulturelle Leben mit Konzerten, Open-Airs und Sportveranstaltungen wie Weltklasse Zürich befeuern die Veranstaltungsbranche. Sie legt, wie auch Nahrungsmittel, um 16,1 Prozent zu.

Zu guter Letzt steigern auch Verkehrsbetriebe den Werbedruck im Juni (+3,4 Prozent).

Neun Branchen reduzieren im zweistelligen Bereich

Insgesamt haben 13 Branchen ihren Werbedruck reduziert, wobei neun von ihnen zweistellige Rückgänge verzeichnen.

Die grösste Reduktion lässt sich in der Energiebranche feststellen, die einen Rückgang von 36 Prozent beim Werbedruck verzeichnet. Auch Bauen, Industrie, Einrichtung, die es YTD unter die Top fünf geschafft hat, hat deutlich verringert (-34,8 Prozent).

Ähnlich wie im Mai verzeichnet die Mode- und Sportbranche mit einer Reduktion von 29,9 Prozent den dritthöchsten Rückgang, liegt jedoch im Jahresvergleich im mittleren Bereich.



Trotz sommerlicher Temperaturen bleiben auch die Werbeaktivitäten – mit und ohne Search – in den Bereichen Freizeit, Gastronomie und Tourismus ruhig (-25,3 Prozent). Auch Dienstleistungen (-25 Prozent) gehört zu den fünf Branchen mit den stärksten Reduzierungen im Juni. (pd/cbe)