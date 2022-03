Media Focus: Werbemarkt setzt Erholung im Februar fort

Kampagne

Swatch und Omega geben mit Inserat Rätsel auf

In NZZ und Le Temps sind zwei ganzseitige Inserate der Uhrenbrands zu sehen. Was dahintersteckt, ist unklar.

Die beiden Uhrenmarken lancieren eine gemeinsame Kampagne. In den Printausgaben von NZZ und Le Temps waren am Donnerstag zwei ganzseitige Inserate zu sehen. Was genau dahintersteckt, ist noch unklar.