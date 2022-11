Magnet: Werbertrio gründet Agentur

Wer das Trio hinter der neuen Werbeagentur Magnet kenne, wisse um ihre Herkunft, langjährige Erfahrung und vor allem ihre Anziehungskraft, schreiben Nadine Spycher, Alena Schluep und Marc Huber in einer Mitteilung. Gemeinsam hätten sie sich aus dem sicheren Kokon der Berner Agentur Panache befreit und breiten ihre Flügel nun am Falkenplatz 7 aus.

Soeben haben sie ihr Büro eingerichtet und die Website lanciert. Bereits hätten zahlreiche Kunden angeklopft, heisst es weiter. Zudem dürfen die drei Magnet-Gründer auf einen starken Strategen an ihrer Seite vertrauen. Heinz Blunier, ein Berner Werbe-Urgestein, habe der jungen Agentur seine Unterstützung in Sachen Beratung, Konzept und Projektleitung zugesichert. Und im Rücken steht ein Netzwerk von Freelance-Kräften für den projektbezogenen Einsatz im Magnetfeld in den Startblöcken. (pd/mj)