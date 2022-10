Longines CHI Classic: Werbung für den Pferdesport

Ab dem 17.Oktober bis April 2025 macht ein Tram der Basler Verkehrs-Betriebe «beste Werbung für den Pferdesport», wie es in einr Mitteilung heisst. Zur Hälfte für die nächsten Longines CHI Classics Basel, die jeweils Mitte Januar Pferdesportfreunde aus nah und fern «begeistern würden». Zur anderen Hälfte für die FEI World Cup Finals, die vom 2. bis 6. April 2025 der laut eigenen Angaben «bedeutendste je in der Schweiz durchgeführte Reitsportanlass» sein werden. Alle diese Sportevents finden in der St. Jakobshalle statt. Selbstverständlich werde dieses Tram deshalb neben weiteren Linien auch auf der Linie 14 eingesetzt und direkt vor der St. Jakobshalle halten.

Das entsprechende Tram von der anderen Seite.





Die Werbekampagne wurde von Brandl&Schärer – der Hausagentur von Longines CHI Classic Basel – konzipiert und umgesetzt, wie es auf Anfrage von persoenlich.com hiess.

Die Verbindung von Pferd und Tram passe auch historisch bestens zu Basel, wie es weiter heisst. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Basel das sogenannte «Rösslitram». Das waren von Pferden gezogene Tram-Omnibusse, die Passagiere schon damals nach Fahrplan auf festgelegten Strecken transportierten. Die Wagen waren sogar bereits mit Werbeflächen versehen.

Das nun zirkulierende Werbetram der modernsten Generation ist knapp 43 Meter lang, über 50 Tonnen schwer und bietet Platz für über 250 Personen. Gemäss einer Schätzung der Basler Verkehrs-Betriebe werde es in den nächsten zweieinhalb Jahren rund 175'000 Kilometer zurücklegen. «Mit dem Werbetram möchten wir die Basler Bevölkerung auf unsere weltweit beachteten Pferdesportanlässe aufmerksam machen und die Vorfreude darauf wecken», lässt sich Andy Kistler, OK-Präsident der Longines CHI Classics Basel, in der Mitteilung zitieren.

Verantwortlich bei Longines CHI Classic Basel: Guido Maurer (Marketingchef); Brandl&Schärer: Röbi Brandl (Inhaber). (pd/tim)