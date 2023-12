Publicis: Werbung für Victorinox ohne Victorinox

Victorinox hat ein Problem: Taschenmesser dürfen auf Facebook und Instagram nicht beworben werden, weil diese als Waffen kategorisiert werden. Obwohl diese Regelung des Mutterkonzerns Meta grundsätzlich verständlich ist, bedeutet das für Victorinox einen grossen Nachteil, wenn es um die Werbepräsenz auf Social Media geht.

Produkt (nicht) bewerben

Im Rahmen der ersten Creative Impact Challenge von Publicis und dem Facebook-Mutterkonzern Meta, bei der das kreativste Briefing gesucht wurde, gewann Victorinox mit ebendieser Aufgabenstellung: Bewerbt unser Produkt, das nicht beworben werden darf.

Das Resultat dieser Challenge ist dieser Tage auf Facebook und Instagram zu sehen, wie Publicis in einer Medienmitteilung schreibt. Wie bewirbt man ein Produkt, das man nicht zeigen darf? Nun, indem man es eben nicht zeigt.

«Natürlich kann man das nicht mit jedem unserer Produkte machen», wird Tessa Ramezani von Victorinox in der Medienmitteilung zitiert. «Doch gerade bei einem so ikonischen und weltberühmten Produkt wie unserem Schweizer Taschenmesser reicht es bemerkenswerterweise, wenn man einzig die Handbewegung nachstellt.»

Umgesetzt von Prodigious Zürich

Die Kampagne, die diese Woche live ging, wurde komplett in-house durch Prodigious Zürich umgesetzt und wird bis Ende des Jahres auf den Kanälen Instagram und Facebook zu sehen sein.

Die nächste Creative Impact Challenge von Publicis und Meta sei bereits in Planung, schreibt Publicis weiter.

