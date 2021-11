Erdmannpeisker:: Wie die Glücksdruckerei das Adventslos druckt

Für die bevorstehende Adventszeit hat Swisslos ein komplett neues Rubbellos entwickelt und auf den Markt gebracht. «Das Adventslos» soll mit einem völlig neuen Konzept für Aufmerksamkeit sorgen, wobei sich Erdmannpeisker für die Lancierungskampagne verantwortlich zeichnet, heisst es in der Mitteilung.

Im Spot schauen wir rein in die geheime Glücksdruckerei, wo eine eingeschworene Crew mit viel Liebe und einer grossen Portion Magie das neue Adventslos druckt. Was das Adventslos unter dem Motto «Mehr Glück geht nicht» bietet, ist auf den ersten Blick kaum zu glauben: Jedes zweite Los gewinnt mindestens 100 bis 1'000 Franken oder ein Gratis-Adventslos und an Weihnachten winken 50 zusätzliche Hauptpreise bis zu einer Million Franken.

Der Film überrascht mit charaktervollen Mitarbeitern, schweren Maschinen und einer unerwarteten Explosion – und wirkt trotzdem wunderbar weihnachtlich. Der Spot wird im November und Dezember in unterschiedlichen Schnittvarianten in der Deutschschweiz und dem Tessin in TV, Kino und Online gezeigt.

Unterstützt wird die Kampagne durch eine starke Out-of-Home-Kampagne sowie einem auffälligen POS-Auftritt.

Verantwortlich bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie: Rolf Kunz (Leiter Marketing & Distribution), Markus Fischer (Leiter Produkt-Management Lotterien), Anouk Grünert (Leiterin Produkt-Management Lose), Céline Cairoli (Produkt-Management Lose); verantwortlich bei Erdmannpeisker Gabriel Peisker, Sybille Erdmann (Gesamtverantwortung), Patrick Fawer (Art Direction), Jenny Ziörjen (Mediengestaltung), Laura Fässler (Motion Design), Selina Helbling (Beratung), Markenfilm Zürich, Florian Studer (Producer), Andreas Bruns (Regie), Zipmedia (Mediaplanung) (pd/wid)