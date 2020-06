Für ihren Kunden Skintherapist hat die Agentur Die Antwort eine Digital- und Social-Media-Kampagne umgesetzt, die ein neues Akne-Produkt auf überraschende Art und Weise in Szene setzt.



«Akne werden zu Deutsch auch als Mitesser bezeichnet», klärt Die Antwort in einer Mitteilung auf. Die Agentur setzt dabei in ihrer Idee das bekannte Abendmahl von Leonardo da Vinci ein, das für einmal Jesus alleine ohne seine zwölf Apostel zeigt. «Also ohne seine Mitesser», heisst es.

Skintherapist mit Sitz in Zürich biete neben holistischen und medizinischen Gesichtsbehandlungen seit neuestem auch eigene Produkte an. Diese «Organic Botanicals» würden in der Schweiz entwickelt und produziert. Das Packaging Design des ständig wachsenden Sortiments von Skintherapist wurde ebenfalls von Die Antwort konzipiert und realisiert, schreibt die Agentur weiter.

Die Kampagne läuft in den Monaten Juni und Juli 2020. (pd/cbe)