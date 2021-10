Die Hochschule für Life Sciences FHNW bietet sieben Bachelor-Studienrichtungen an, die den Absolventinnen und Absolventen spannende Zukunftsperspektiven eröffnen. Jedes Jahr finden jeweils fünf Info-Anlässe statt, an denen die Fachgebiete und die zahlreichen beruflichen Möglichkeiten vorgestellt werden. Mit der aktuellen Kampagne für die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) schliesst CR Basel gemäss Mitteilung an den «erfolgreichen, nachhaltigen Kommunikationsauftritt» mit Piktogrammen an und gibt den Studienrichtungen ein Gesicht.

Für die Testimonials, die den Info-Anlass in der zweiten Jahreshälfte bewerben, konnten zahlreiche Studierende gewonnen werden, die mit einem Pikto-T-Shirt ihre spezielle Studienrichtung repräsentieren und damit zur Teilnahme am Info-Anlass auffordern. Anlässlich des lebhaften Shootings im mobilen Foto Booth vor Ort auf dem FHNW-Campus Muttenz antworteten sie für die ebenfalls realisierten Kurzfilme gleichzeitig spontan auf verschiedene Fragen zu ihrer ganz persönlichen Faszination des Studiums und zu ihren Plänen für die Zukunft. Oder: Life Sciences geben eben «Antworten fürs Leben», was den jeweiligen Abschluss der Sequenzen bildet. So heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Kampagne läuft seit Mitte September und umfasst Plakate, Werbemittel im öffentlichen Verkehr sowie eine abwechslungsreiche Online- und Social-Media-Kampagne unter dem Hashtag #lifeisscience über die Kanäle der Hochschule für Life Sciences FHNW und der Studierenden.



Verantwortlich bei Hochschule für Life Sciences FHNW: Katja Grünblatt und Pascale Rippstein (Co-Verantwortliche Kommunikation & Marketing), Judith Graf (Verantwortliche digitale Kommunikation und Social Media); verantwortlich bei CR Basel: Thomas Fux (Mandats- und Kampagnenleitung), Joëlle New (Projektmanagement), Gabriel Heuberger (Leitung Kreation), Fabian Bieler (Kommunikationsdesign), Daniel Roth (Graphic Design), Marie-Luise Platten (Administration); Shooting (Photobooth): Logis Digital GmbH; Postproduction Videoclips: Lukas Film; Media: TWMedia. (pd/tim)