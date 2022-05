Valencia Kommunikation kreiert für die Coop Supercard Kreditkarte eine nationale Crossmedia-Kampagne zum Thema «überall Punkte sammeln». Dabei wurde der Schwerpunkt auf Bewegtbild gesetzt.

Im hart umkämpften Kreditkartenmarkt bietet die Supercard Kreditkarte von Coop einen entscheidenden USP: Es lassen sich damit Superpunkte sammeln. Nicht nur an der Coop Kasse, sondern in allen Geschäften, beim Online-Einkauf und auch im Ausland und in den Ferien. Dieser Benefit ist die zentrale Aussage einer schweizweiten Awareness-Kampagne, die Valencia Kommunikation umsetzen durfte, heisst es in der Mitteilung.

Dafür hat die Agentur das Konzept «immer und überall punkten» entwickelt. Dieses wurde in drei unterschiedlichen Bewegtbild-Spots umgesetzt, die jeweils eine andere Bezahlsituation dramatisieren: «Online-Einkauf», «Einkauf in allen Geschäften» und «Bezahlen in den Ferien». Die von Boutiq Films produzierten Filme erzählen kurze emotionale Storys, in denen dank der Supercard Kreditkarte nicht nur auf dem Coop Superpunktekonto profitiert wird, sondern auch bei den Liebsten Sympathiepunkte gesammelt werden.

Aus dem gedrehten Material wurden Clips für die unterschiedlichsten Kanäle wie TV (regulär und Presenting Sponsor Meteo), Web (Banner, Bumper, TrueView) und DOOH erstellt. Die Kampagne läuft ab dem 1. Juni 2022 landesweit im Web und am TV und wird mit zusätzlichen Printmaterialien wie Inserate und Megaposter unterstützt.

