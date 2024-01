Wirz

Migros bewirbt das Trinken «ohne»

Die neue Kampagne fokussiert auf alkoholfreie Getränke. In den Spots geht es um Polizeikontrollen und Flirts.

Im Dry January will die Detailhändlerin ermutigen auf Alkohol zu verzichten. Vier Werbefilme zeigen Situationen, in denen Trinken «ohne», genau so lustig ist wie «mit». Dabei geht es um Polizeikontrollen, Flirtversuche und Partys ohne Filmriss.