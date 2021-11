Das ADCE-Festival 2021 findet am 2. Dezember 2021 von 15 bis 19 Uhr online statt (persoenlich.com berichtete). Es sei ein Tag mit inspirierenden Gesprächen, Q&As, Networking-Möglichkeiten und der Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträgern der ADCE-Awards 2021. Zu den Referentinnen gehört auch Michelle Nicol (Neutral Zürich), Board Member des ADC Switzerland, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Zugang ist kostenlos.

In diesem Jahr möchte der ADCE unter dem Titel «Creating Visibility» Menschen und Organisationen vorstellen, die eine Führungsposition einnehmen und Kreativität als Supermacht einsetzen, um eine lebenswertere Welt für alle zu erschaffen. Die Online-Veranstaltung umfasst drei Panels mit elf Rednerinnen und Rednern.

Das erste Panel startet um 15 Uhr und wird die europäische Kreativität feiern. ADCE-Präsident Alexander Schill wird mit Hermann Vaske, Regisseur, Autor und Produzent der gefeierten Filme «Why Are We Creative» und «Why Are We (Not) Creative», sprechen. Die Podiumsdiskussion umfasst auch Präsentationen von Michelle Nicol, Mitbegründerin und Kuratorin von Neutral, sowie Erik Kessels, einem niederländischen Künstler, Kurator und Kommunikationsdesigner und Partner bei KesselsKramer in Amsterdam/London, wo er unter anderem Kampagnen für Nike, Diesel, J&B Whisky, Oxfam und Vitra entworfen hat.

In der zweiten Sitzung mit dem Titel «How to Enact and Accelerate Change in the Creative Industry» werden vier Initiativen vorgestellt, die beim Übergang zu einer zielgerichteteren und verantwortungsvolleren Kreativität eine Vorreiterrolle spielen:

«Purpose Disruptors» – ein Netzwerk von Werbe-Insidern, die gemeinsam daran arbeiten, unsere Branche umzugestalten, um den Klimawandel zu bekämpfen.

«Clean Creatives» – eine Gruppe von Kreativen, die sich mit der Arbeit der Werbe-und PR-Branche mit fossilen Brennstoffen auseinandersetzt.

«Creatives for Climate» – ein Kollektiv von inspirierten Einzelpersonen, die sich verpflichtet haben, ihre Macht, ihre Plattform und ihren Einfluss zu nutzen, um sinnvolle Klimaschutzmassnahmen voranzutreiben.

«Creatives for the Future» – eine Plattform von Kreativen und Kommunikationsfachleuten, die sich dafür einsetzen, dass die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der unternehmerischen Entscheidungsfindung gestellt wird.

Die abschliessende Podiumsdiskussion mit dem Titel «New Fields of Creative Visibility» umfasst Präsentationen von Safia Minney, einer preisgekrönten Sozialunternehmerin und Gründerin von People Tree, die vor kurzem «REAL sustainability» ins Leben gerufen hat, um eine nachhaltige Lebensweise und Führungsqualitäten zu fördern. Mit dabei ist zudem Luca Pannese, Mitbegründer und Executive Creative Director bei Small New York, einer preisgekrönten Werbeagentur, und Joana Vasconcelos, eine zeitgenössisch bildende Künstlerin, die für ihre monumentalen Skulpturen bekannt ist. Sie entwickelt das Konzept des Kunsthandwerks für das 21. Jahrhundert weiter, indem sie eine Brücke zwischen häuslicher Umgebung und öffentlichem Raum schlägt und gleichzeitig den Status der Frau, die Konsumgesellschaft und die kollektive Identität hinterfragt.

Alle Vorträge werden von Julia Nicolaisen, Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements bei Serviceplan, der ersten Agentur, die Mitglied von «Leaders for Climate Action» geworden ist, gehalten.

Als «krönender Abschluss eines inspirierenden Nachmittags voller Kreativität» wird laut Mitteilung das Festival mit der Bekanntgabe der ADCE-Preisträger, einschliesslich der Goldmedaillen, der Sonderpreise und des Grand Prix, und der Enthüllung der neuen ADCE-Trophäen enden, die das Oiko Design Office aus recyceltem Kunststoff anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Awards neu gestaltet hat.

Informationen zum Festival und Freikarten für den Zugang zum Live-Streaming gibt es hier. (pd/cbe)