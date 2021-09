PAM Advertising: Wie übriges Essen günstig erhältlich ist

Mit der App von Too Good To Go kann man übriggebliebenes Essen von Bäckereien, Supermärkten, Restaurants und anderen Betrieben vergünstigt kaufen, damit die Lebensmittel konsumiert statt verschwendet werden. Seit 2018 engagiert sich das Unternehmen Too Good To Go auch in der Schweiz gegen Foodwaste. Hierzulande würden über 4700 Betriebe übriggebliebenes Essen via Too Good To Go App anbieten, unter anderem Coop Restaurants, Migros und Manor. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Für die aktuelle Kampagne wurde PAM beauftragt, primär Personen, welche die Too Good To Go App installiert haben, aber selten oder noch nicht nutzen, zur Nutzung zu bewegen. Die entstandenen Sujets rufen auch in Erinnerung, dass mit dieser App übriges Essen für wenig Geld erhältlich ist.

Die mehrwöchige nationale Kampagne ist auf Plakaten und Outdoor-Screens zu sehen sowie auf Online-Bannern auf Blick, Watson, 20 Minuten, NZZ und weiteren Internet-Portalen.

Verantwortlich bei Too Good To Go: Yann Gurtner (Head of Marketing), Larissa Gerhard (Marketing Manager), Aurélia Guillot (Marketing Specialist); verantwortlich bei PAM Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Kreation, Strategie); Mediapartner: advendo ag. (pd/tim)