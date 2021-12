BKW: Winterkampagne fokussiert auf inneren Antrieb

«Was treibt dich an?»: Unter diesem Kampagnenclaim weist die BKW auf eine optimistische und zukunftsorientierte Weise darauf hin, dass jedem Erfolg eine innere Motivation zugrunde liegt. Die direkte Ansprache der Kampagne spricht die Zielgruppe auf einer emotionalen Ebene an. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Was die Zielgruppe mit der BKW eine, sei der Antrieb für eine nachhaltigere Welt. «Unser Schneesport-Engagement hat eine klare Strategie und eine ebenso klare Vision. Unsere Kompetenzen und unser Business rücken in den Vordergrund. Gemeinsam mit Swiss-Ski haben wir die Vision, den nachhaltigen Schneesport zu fördern», lässt sich Martin Schweikert, Leiter Group Communications der BKW, zitieren.

Die BKW biete Energie- und Gebäudelösungen für eine lebenswerte Zukunft. «Was uns antreibt, vereint uns mit dem Schneesport, unseren Kundinnen und Kunden sowie der Öffentlichkeit», sagt Martin Schweikert: «Wir wollen Lösungen bieten, die nachhaltig sind, um Wohlstand und Umwelt in Einklang zu halten. Dazu nutzen wir unseren Antrieb, Energie, Gebäude und Infrastruktur gesamtheitlich zu betrachten und Lösungen zu liefern, die einen Mehrwert bieten.» Als Premium- und Nachhaltigkeitspartnerin von Swiss-Ski bringe sich die BKW vermehrt auch mit ihren Lösungen im Schneesport ein.

Breitenwirkung dank emotionalem Spot

Die Kampagne läuft ab dem 27. Dezember 2021 im Schweizer Fernsehen und über Social Media. Dank der emotionalen Kraft des Spots gelingt laut Mitteilung «eine starke direkte Ansprache».

Einen Schwerpunkt werde die Kampagne rund um die Schweizer Weltcup-Rennen in Adelboden und Wengen im Januar 2022 setzen. Zusätzlich zu den TV-Spots zeigt die BKW auf ihrer Kampagnen-Landingpage Stories von ihren Kundinnen und Kunden, prominenten Persönlichkeiten sowie Mitarbeitenden. Sie alle eint die Motivation, etwas zu bewegen.

Verantwortlich bei der BKW: Michael Morgenthaler (Strategie), Stefanie Uwer (Projektleitung), Mediatonic (Medienagentur), verantwortlich bei G+P Creative: Martin Grüner (Creative Director), Bianca Kirschner (Art Director), Milad Vataani (Concept Artist), Marie-Theres Lusser (Account Managerin), Vanessa Rainer (Social Media Managerin). Thomas Dirnhofer (TV Spot Regie), Arton Sefa (Fotografie). (pd/lol)