PeakFrames verantwortet in Kooperation mit Lorenz Richard die diesjährigen Winterkampagne von SBB RailAway, welche die Angebote «Snow’n’Rail» und «Berge» präsentiert.

Die Kampagne, die in vier Sprachen landesweit ausgerollt wurde, bietet einen Einblick in zwei Wintererlebnisse, welche von der SBB angeboten werden – vom Kauf des Tickets am Bahnhof über die Zugreise bis hin zum Ski- oder Wandervergnügen in den verschneiten Schweizer Bergen. An je einem Drehtag habe das Team eine beeindruckende Bildwelt erschaffen, die die Angebote von SBB RailAway perfekt in Szene setzen und die Zuschauer direkt in die winterliche Landschaft der Schweiz entführen, heisst es in der Mitteilung.

Die Verbreitung der Kampagne erfolgte über eine Vielzahl von Medienkanälen, einschliesslich Film-Werbebannern an Bahnhöfen, Livesystems-Werbung in Bussen, Plakatwerbung, Magazinen, Spotify-Anzeigen sowie Flyern und weiteren Werbemitteln. Diese breite Streuung sorgt für eine grosse Sichtbarkeit und spricht eine grosse Zielgruppe an, welche mit dem ÖV unterwegs ist.

Verantwortlich bei PeakFrames: Elias Rüetschi (Konzeption und Produktion), Elias Rüetschi, Moritz Sieber, Lorenz Richard (Co-Regie), Moritz Sieber (DoP), Lorenz Richard Photography (Fotografie), Moritz Sieber (Schnitt), Moritz Sieber (Colorgrading), Bardo Eicher, RemoteSound (Audio & Sounddesign); verantwortlich bei SBB RailAway; Anne Bollig (Projektleiterin Kampagnen). (pd/wid)