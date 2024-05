Publiziert am 22.05.2024

In der heutigen Arbeitswelt gewinnt die Work-Life-Balance mehr und mehr an Bedeutung, schreibt das Lucerne Convention Bureau (LCB) von Luzern Tourismus in einer Mitteilung. Die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee halte für Geschäftsreisende sowohl moderne Veranstaltungszentren wie auch eine Fülle von reizvollen Möglichkeiten für Rahmenprogramme aller Art bereit.

«Business» und «Leisure» verbinden sich zu «Bleisure»: Mit der neuen Kampagne stellt das LCB diese Kombination in den Fokus und zeigt, wie Geschäftsreisende ihren Anlass rund um den Vierwaldstättersee beispielsweise mit einer Yoga-Lektion oder einem Outdoor-Erlebnis in den Bergen ergänzen und aufwerten können.

In einer kecken Bildkombination mit diversen Sujets werden mit der Online- und Social-Media-Kampagne auf Deutsch und Englisch die Grenzen zwischen der Geschäftswelt und Freizeit aufgelöst und vermitteln so die grundlegende Idee, dass diese zwei Welten sehr gut miteinander vereinbar sind, wie es weiter heisst.

Die Kampagnen richtet sich an Organisatoren in der Schweiz, Deutschland und Österreich sowie in UK, die für ihre MICE-Events die richtige Location mit der perfekten Kombination von Arbeit du Freizeit suchen, sowie an Geschäftsreisende, die ihren Businesstrip mit Ferien verbinden möchten.

Die Kampagne «Bleisure» entstand in Zusammenarbeit zwischen Luzern Tourismus und der Agentur Ahundredandten, wie es auf Anfrage heisst. (pd/cbe)