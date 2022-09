Pop: Wo das Herz der Migros schlägt

Seit 1957 fördert der Konzern Ideen, Projekte und Menschen mit Visionen. Im vergangenen Jahr wurde die Dachmarke Migros-Engagement ins Leben gerufen. Die Lancierungskampagne der Zürcher Agentur Pop soll nun zeigen, wo und wie das Herz der Migros schlägt, schreibt die verantwortliche Agentur Pop in einer Mitteilung. Rund 160 Millionen Franken pro Jahr investiere die Migros-Gruppe in die Gesellschaft, heisst es weiter.

Die aktuelle Imagekampagne greift das Herz als prägendes Markenelement auf und inszeniert es dort, wo das Migros-Engagement seine Wirkung entfaltet: auf Theater- und Konzertbühnen, in Schulen und Hörsälen, in Startup-Büros, Forschungsstätten und NPOs. Das Herz schlägt dank der Kreativität, der Tatkraft und dem Mut von Tausenden von Menschen in der ganzen Schweiz.



Die nationale Awareness-Kampagne von Pop präsentiert die ganze Breite des Migros-Engagements. Zu sehen ist die Kampagne in einer ersten Welle auf Printanzeigen, Display-Bannern, in der Migros-App sowie auf Social Media.





