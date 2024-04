Mit der Sommerkampagne 2024 «Unser Takt – nos tact» möchte die Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair (TESSVM AG) ihren Gästen ein Sommererlebnis bieten, das die Atmosphäre und Schönheit der Destination mit verschiedenen Sinnen erlebbar macht. Von grosser Bedeutung für die Gäste ist vor allem die Ruhe, die es zulässt, vom Alltagsstress abzuschalten und Energie zu tanken, heisst es in einer Mitteilung. Durch die entspannte Atmosphäre in der Ferienregion entstehe «eine einzigartige und unverwechselbare Geräuschkulisse». Wenn man genau hinhöre, höre man eine Melodie, die so noch nie jemand festgehalten habe. Das will die Ferienregion diesen Sommer ändern und mit «Unser Takt – nos tact» die Geräusche der drei Subregionen Engadin, Samnaun und Val Müstair in einem Lied musikalisch erklingen lassen.

«Während die Welt um uns herum immer lauter wird, ist in unserer Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair noch ein seltener Ort der Ruhe zu finden. Das widerspiegelt ein grosses Bedürfnis unserer Gesellschaft», wird Bernhard Aeschbacher, Co-Direktor der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair, zitiert. «Wir haben uns gefragt, wie wir diese Ruhe als Botschaft vermitteln können und sind dabei auf die einzigartige Geräuschkulisse gekommen, die dank der Ruhe in besonderem Masse wahrnehmbar ist. Mit humorvollen Sujets möchten wir alle dazu inspirieren, unsere Ferienregion auch mit allen Sinnen wahrzunehmen und ihr Lieblingsgeräusch mit uns zu teilen.»

Gemeinsam mit dem Musikproduzenten Dillon Rune geht die Ferienregion diesen Sommer auf die Suche dieser Lieblingsgeräusche.

Die Entdeckungsreise und Musikproduktion wird die Ferienregion audiovisuell begleiten. Im Sommer wird das Musikstück live performt und auf allen gängigen Musik-Streamingplattformen zu hören sein. Zudem kommen auch Vinyl-Schallplatten-Liebhaberinnen und -Liebhaber auf ihre Kosten – es wird eine limitierte Anzahl an Schallplatten geben.

Die Kampagne wurde von TESSVM entwickelt und gestaltet, ohne eine Kreativagentur, wie es auf Anfrage heisst. Dabei sei bei den Sprüchen und Visuals das ganze Team eingebunden worden. Die geplante audiovisuelle Produktion werde von On Air Production umgesetzt.