Ruf Lanz: Wo die Tiere entspannen können

Publiziert am 22.10.2025

Die jüngste Arbeit der Agentur Ruf Lanz zeigt Tiere in meditativen Yoga-Posen – jene Lebewesen also, die in anderen Restaurants auf dem Teller landen. Die Bildmotive sollen daran erinnern, dass der vegetarische Lebensstil nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren zugutekommt, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne umfasst vier Sujets und wird ab Montag im Grossraum Zürich sichtbar sein. Geplant sind Einsätze auf digitalen und klassischen Plakatformaten, Hängekartons in den VBZ-Fahrzeugen, Postkarten sowie Beiträgen in den sozialen Medien.

Hiltl arbeitet seit 2006 mit der Kreativagentur Ruf Lanz zusammen. Die diesjährige Muttertagkampagne wurde mit dem Swiss Out of Home Award in Gold in der Kategorie Lokal und Regional ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)