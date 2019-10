Wahlen 2019: Wurm-Plakat der SVP nicht mehr zu sehen

Das umstrittene SVP-Plakat mit den Würmern, die einen Apfel zerfressen, ist in der Schlussphase des Wahlkampfs nicht mehr zu sehen. Die SVP setzte nur temporär darauf, wie sie jetzt gegenüber der «SonntagsZeitung» sagt – obwohl die Leitung im August noch verlauten liess, es handle sich um das Hauptsujet des Wahlkampfs.

Von einem Rückzieher will die Parteispitze jedoch nichts wissen, obwohl das Plakat selbst in den eigenen Reihen für zum Teil heftige Kritik sorgte. Gemäss Präsident Albert Rösti war die Kampagne Sache der SVP Schweiz und von Anfang an auf drei Wochen angelegt.

«Wir wollten mit dem Plakat aufrütteln, auch eigene Leute», sagt Rösti gegenüber der «SonntagsZeitung». Es sei nie die Absicht gewesen, die Kantonalsektionen mit dem Sujet ihre regionalen Wahlkämpfe bestreiten zu lassen. Einige entschieden von sich aus, darauf zu verzichten. (pd/wid)