Matchcom: Yakin-Brüder kicken für Zentrum Regensdorf

Im WM-Jahr 2022 setzt das Einkaufszentrum Regensdorf auf Fussball in der Kommunikation: Murat und Hakan Yakin sind die Protagonisten der grossangelegten Plakatkampagne und laden zur grossen Torwand-Challenge im Zentrum Regensdorf ein. Am 22., 24., und 25. Juni können Kids und Jugendliche ihre Ball-Skills zeigen und qualifizieren sich mit ihrer Trefferquote für ein Plauschturnier in der Yakin-Arena. Das trifft sich perfekt, denn die Yakin-Arena liegt in der Nachbargemeinde Oberengstringen, eines der Fokusgebiete der Kampagne, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Match Communications erarbeitete das Konzept und die Strategie, zeichnete sich verantwortlich für die Ausarbeitung des Key Visuals und das Shooting inklusive Scouting. Flankiert wird die Kommunikation mit gezielt platzierten Inseraten und einem Bonheft als Beilage in den Regionalmedien, OOH-Plakate, digitale Einsätze über Livesystems sowie mit diversen Social-Beiträgen und einem Newsletter.

Verantwortlich bei Zentrum Regensdorf: Roger Gut, Janina Schneiter, Dario Bettini; verantwortlich bei Matchcom: Roland Sennhauser, Corinne Amsler (Beratung), Andy Eicher, Laura Ehlers (Kreation), Corinne Dubacher (Text), Christoph Kaminski (Fotografie). (pd/cbe)