Googles Video-Tochter YouTube hat in den USA eine Reihe von Impf-Infospots gestartet, die auf dem Portal selbst, im TV, im Radio und als Einschaltung auf sozialen Medien laufen werden. Die Spots sollen die Menschen dazu motivieren, sich mit zuverlässigen Infos zu Impfungen zu befassen und zunächst besonders Amerikaner im Alter zwischen 16 und 34 Jahren ansprechen. Denn in den USA kann sich mittlerweile jeder ab 16 zur Impfung anmelden. YouTube will die Aktion auf weitere Länder ausweiten, wenn das auch dort der Fall ist.

Zurück ins Leben

Die Clips des laut YouTube nur ersten Kapitels der Kampagne führen Zusehern vor Augen, auf welche Dinge des alltäglichen Lebens sie sich wieder freuen können, wenn die Pandemie endlich im Griff ist. So sollen die mit dem Vaccine Confidence Project at the London School of Hygiene & Tropical Medicine entwickelten Spots dazu beitragen, dass sich Menschen für zuverlässige Infos zur Impfung, deren Entwicklung, Testung und Wirkung interessieren. «Bei YouTube setzen wir uns dafür ein, dass Menschen Zugang zu zuverlässigen Informationen über die Impfung haben», betont YouTubes Gesundheits-Chef Garth Graham in einem Blog-Eintrag.





Damit will YouTube offenbar nicht zuletzt dazu beitragen, Falschinformation entgegenzuwirken. «Ungenaue Informationen zu bekommen, kann Zweifel auslösen. Daher vertrauten wir wissenschaftlichen und medizinischen Organisationen als Partner von YouTube, um sicherzustellen, dass glaubwürdige Information Menschen auf zugängliche und kulturell relevante Art erreicht», sagt Graham.

Start in den USA

Die Kampagne startet zunächst in den USA, wo die Impfung für alle gestartet ist und wird dort quer über diverse Medien bis Juli laufen. Sie soll besonders junge Menschen ansprechen. Die 16- bis 34-Jährigen sind Graham zufolge nämlich eine wichtige demografische Gruppe, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In den kommenden Wochen soll die Aktion auch auf andere Länder ausgeweitet werden, in Abhängigkeit von den dortigen Impfplänen. (pte/eh)