Jedes Jahr führen Zeckenstiche in der Schweiz zu rund 10'000 Arztbesuchen. Die kleinen Spinnentiere lauern an Wald- und Wegrändern ebenso wie in Gärten oder Badis und können Borreliose oder FSME (Hirnhautentzündung) auf den Menschen übertragen.

Obwohl ein hundertprozentiger Schutz gegen zeckenübertragene Krankheiten nicht möglich ist, kann das Risiko eines Zeckenstiches schon mit einfachen Verhaltensweisen stark reduziert werden, wie Ruf Lanz in einer Mitteilung schreibt.

Um auf die Gefahr aufmerksam zu machen, habe die Agentur für die Suva «die wohl ungewöhnlichste Menükarte dieses Sommers» kreiert: das «Zecken-Menü». Im Stil einer Steakhouse-Speisekarte präsentiert es laut Mitteilung die Leibspeisen der Blutsauger (warme, gut durchblutete Körperstellen) und liefert einfach anwendbare Präventionstipps.



Das auffällige Motiv wurde als Plakat für die bei der Suva versicherten Betriebe konzipiert (rund 130'000 Unternehmen). Flankierend kommt es ganzseitig in ausgewählten Printtiteln zum Einsatz.

