Publiziert am 09.12.2024

An stark frequentierten Stellen in der Gemeinde in der Gemeinde Zollikon hängen Plakate mit Slogans wie «Vo Spachtelmasse bis Raclettchäs» oder «Vo Glüehwii bis Huestesaft». Damit will der Gewerbeverein die lokale Bevölkerung daran erinnern, dass eine Vielzahl von Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben direkt vor Ort verfügbar ist. Das steht in einer Medienmitteilung der Agentur Compresso. Nebst der Plakatkampagne fand zudem auf dem Weihnachtsmarkt eine Tirggel-Verteilaktion statt, um die Leute direkt zu erreichen.