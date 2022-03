Im Bereich Strategie und Design sind Trimarca und der Ostschweizer Outdoor und Freizeitausrüster Zubi seit 2021 zusammen unterwegs. Nach dem strategischen und konzeptionellen Prozess zur neuen Positionierung ist nun die erste Launchkampagne sichtbar.

Zubi setzt schon seit jeher auf die enge Beziehung zu Kunden und Partner, heisst es in einer Mitteilung. Der Leitsatz «Zusammen mehr» wird dabei zur Beziehungskiste und zum auffälligen Kampagnenkern. Die Kampagne zum Relaunch ist ab sofort auf den digitalen Kanälen, in einem Kundenmagazin und einer breiten Out of Home-Kampagne in der ganzen Ostschweiz zu sehen.

Michael Jurt, Marketingleiter von Zub, sagt laut Mitteilungi: «Mit Trimarca haben wir einen Partner gefunden, der uns auf Augenhöhe begegnet und unser Marketing mutig kreativiert. Die Zusammenarbeit macht Spass und bringt uns nachhaltig weiter.» Martin Hilzinger, Inhaber von Trimarca, ergänzt: «Zubi ist wie wir inhabergeführt. Zudem sind wir beide absolute Macher, die gerne Lachen bei der Arbeit, auch wenn’s mal hektisch wird. Wir lieben Kunden, die mitmachen und sich begeistern lassen. Sonst wäre strategisches Denken und Handeln ein Rohrkrepierer und landet in der Schublade.»

Verantwortlich bei Zubi: Michael Jurt (GL | Leiter Marketing & Verkauf), Sandra Näf (Grafik Design), Jasmin Gallati (Social Media & Events), Samuel Gafafer (Grafik Design); verantwortlich bei Trimarca: Martin Hilzinger (Konzept und Strategie), Nina Engeler (Konzept und Design), Stephanie Bär (Grafik Design), Bianca Straub (Text und Content), Saara Iten (Text). (pd/mj)