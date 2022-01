Mit dem Versprechen «Zeit für einfach wir» realisiert die Basler Agentur Fünfstern auch dieses Jahr die Sommerferien-Kampagne für ITS Coop Travel.

Hiesige Familien, Reiselustige und Weltenbummler planen Ihre Sommeraktivitäten gewohnheitsmässig bereits zu Jahresbeginn. Und all jene, welche in pandemischen Zeiten besonderen Wert auf Buchungs-Sicherheit und einen reibungslosen Feriengenuss legen, dürfen dem Call to Action bei ITS Coop getrost vertrauen: «Einfach sorglos buchen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben einer klassischen Printkamapagne beinhaltet der Mediamix auch Social-Media und Youtube-Filme. Die Kampagne läuft von Ende Januar bis Februar 2022.

Verantwortlich bei Werbeagentur Basel: Gregor Fitz (CD/AD, Text) Nissrin Asri (Produktion) Olivia Nachbur-Beutler (Beratung/Strategie) Marcel Krebs (Gesamtverantwortung/Media) (pd/mj).