Publiziert am 07.09.2026

Allmo by Helsana begleitet laut Mitteilung Nutzerinnen und Nutzer in verschiedenen Lebensphasen – von Kinderwunsch und Schwangerschaft über mentale Gesundheit bis zu Langlebigkeit und selbstbestimmtem Leben im Alter.

Verantwortlich für die Umsetzung sind die Agenturen der iundf Group: Inhalt und Form, iundf Media, iundf Marketing Technology und iundf Dewave. Ihr Mandat reicht von der Strategie über die Kreation bis zur Mediaplanung, Suchmaschinenoptimierung und Marketing Automation.

Als Leitidee entwickelte Inhalt und Form den Claim «Es gibt immer eine gesunde Antwort». iundf Media setzte laut Mitteilung auf kontinuierlichen statt raschen Markenaufbau und liess die Themenfelder nacheinander anlaufen; parallel entstanden verkaufsorientierte Kampagnen mit Fokus auf Conversion.

Im von der Agentur bereitgestellten Kampagnenmaterial finden sich Social-Media-Ads mit Fragen wie «Was bremst dich gerade aus?» oder «Habe ich genug Milch?», die auf einen Fitness- und Metabolismus-Check respektive auf Stillzeit-Kurse verlinken. Zum Angebot im Bereich Langlebigkeit zählen «SicherDaheim» sowie ein Mikrobiomtest.

Für die Suchmaschinenoptimierung ist iundf Dewave zuständig, iundf Marketing Technology begleitet Nutzerinnen und Nutzer über automatisierte Marketing-Flows entlang der Customer Journey. Zu Zeitpunkt oder Laufzeit des Mandats macht die Mitteilung keine Angaben. (pd/nil)