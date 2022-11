Schroten: Zürich als nachhaltige Business-Destination

Zürich ist eine Stadt, in der es sich leben und urlauben lässt. Das gastronomische Angebot ist breit, das Nachtleben vielseitig, die Gewässer sauber, die Natur direkt vor der Haustür. Die Region Zürich empfiehlt sich gerade deshalb aber auch als Austragungsort für nachhaltige Business Events: In den letzten Jahren hat sich hier ein breites Angebot von verantwortungsvollen und umweltschonenden Dienstleistungen im Event- und Meetingbereich etabliert.

Eine kleine Auswahl davon stellt die Storytelling-Agentur Schroten derzeit in einer LinkedIn-Kampagne vor, die auf Eventplanerinnen und -planer mit Fokus auf Nachhaltigkeit zugeschnitten ist und ihnen gezielt ausgespielt wird. So erfährt die Zielgruppe etwa mehr über klimaneutrale Hightech-Kongresse im Kongresshaus, hocheffizientes Urban Farming bei Eat Umami, Teamanlässe wie «Taste The Waste», wo vermeintlich überzählige Lebensmittel spielerisch verkocht werden oder wie das Sorrell Hotel Zürichberg gesellschaftliche Verantwortung interpretiert.

Die sieben Filme leben laut Mitteilung von ihrer schlichten Erzählform, die schnell, kompakt und anschaulich Wissen vermittelt – auch ohne, dass man den Ton seines Devices eingeschaltet hat. Sie kommen seit Sommer 2022 in regelmässigen Abständen auf LinkedIn in den Sprachen Deutsch und Englisch zum Einsatz.

Verantwortlich bei Zürich Tourismus: Janine Rupf (Lead Content Marketing); verantwortlich bei Schroten: Adrian Schräder (Gesamtverantwortung), Sebastian Sele (Text), Film Produktion: Benjamin Weiss, Mattogrosso GmbH, Marc Bachmann (Kamera), Annika Fausch (Schnitt). (pd/cbe)