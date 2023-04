Sir Mary setzt sich im Rahmen eines Pitches bei Zürich Tourismus durch und positioniert die Stadt auf erfrischende Art als Business Destination, die weit mehr als Business as usual zu bieten hat. Die neue Kampagne für den deutschen Markt soll Zürich bei professionellen Eventplanerinnen und -planern als attraktive Destination verankern, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Agentur betreut den Digital Media Etat von Zürich Tourismus schon seit 2022. Nun hat sie sich erfolgreich für die deutschlandweite B2B-Kampagne behaupten können. Die Herausforderung bestand darin aufzuzeigen, dass Zürich neben seinem Ansehen als erfolgreiche Businessstadt noch weit mehr zu bieten hat. Eventplanerinnen und -planer sollen neugierig werden auf die vielen Möglichkeiten für ein erlebnisreiches Rahmenprogramm.

Mit der B2B-Kampagne will Zürich einen selbstsicheren Auftritt zeigen. Im Zentrum steht der ungewöhnliche Claim «Business in the front. Party in the back.» – was gleichzeitig die Bezeichnung für den «Vokuhila» ist. Der trendige Haarschnitt spielt im einminütigen Spot die Hauptrolle. Er repräsentiert mit einem Augenzwinkern die andere, wilde, unerwartete Seite Zürichs.

Gedreht wurde im Zürcher Hotel Five, das mit seinem auffälligen, kosmopolitischen Ambiente die perfekte Kulisse für eine metaphorische Fahrt durch das lebendige Zürich bietet. Auch die Zürcher Nightlife-Ikone und Drag-Queen Milky Diamond sowie die Zürcher Meisterköchin Nikol Morillo haben darin einen Auftritt.



«Sir Mary hat uns ganzheitlich mit einem sehr zeitgeistigen Kreativkonzept und der passenden Mediastrategie überzeugt, um dem deutschen Markt die überraschende Seite von Zürich als Businessstadt zu zeigen», so Vanessa Reis, Head of Convention Bureau bei Zürich Tourismus.



Die Kampagne kommt hauptsächlich auf LinkedIn zum Einsatz. Neben dem einminütigen Spot wird die Zielgruppe mit einer Reihe von Bewegtbild-Snippets angesprochen, die neben dem Party-Aspekt auch andere für Zürich ikonische Annehmlichkeiten wie die Badi- und Apéro-Kultur, die Natur und die Kunstszene in den Fokus rücken. Zusätzlich begleiten Single Image Ads und Lead Ads die Zielgruppe vom ersten Kontakt bis hin zur Lead-Generierung, um alle Touchpoints der User Journey abzudecken. Darüber hinaus wird die Kampagne auf OOH Stellen in Frankfurt im Rahmen der IMEX-Messe, der wichtigsten Messe für Meeting- & Incentive-Reisen in Deutschland, sowie in Fachmedien zu sehen sein.

Verantwortlich: Zürich Tourismus: Janine Rupf (Lead Content & Campaigns), Nathalie Lüthi (Head of Marketing), Guxim Shoshaj (Digital Marketing Manager), Anita Lutz (Manager Branding & Production), Vanessa Reis (Head of Convention Bureau) Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Katrin Espelage (Creative Director), Cosima Pereira Köster (Senior Art Director), Moritz Kuhn (Senior Copywriter), Jasmin Jost (Senior Account Manager), Maurice Ziegler (Account Manager), Anne Muhl (Strategy Director), Florence Scherer (Strategist), Katharina Günther (Head of Media Planning), Céline Zemp (Ad Technology & Programmatic Manager), Fabian Habisreutinger (Strategy Director Media & Data), Daniel Zuberbühler (Managing Partner) Produktion Shining: Stefan Girtanner (Senior Producer, Shining Film AG), Leonardo Sanfilippo (Executive Producer & Partner, Shining Film AG), Nathalie Maibach (Line Producer), Karl-Gustav Richter (Line Producer), Maximilian Speidel (Regie Co-Director), Thomas Cervenca (Regie Co-Director), Tugba Temel (Directors Assistant), Arnold Bucher (1. AD), Jan Mettler (DOP), Ella Mettler (Fotografin), Elias Gmünder (Foto Assistent), Elia Mannhart (Foto Assistent), Five Zürich Hotel (Location). (pd/wid)