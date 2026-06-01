Ruf Lanz: Zürichs Rezept gegen Verstopfung

Publiziert am 01.06.2026

Seit 2001 positioniert Ruf Lanz die Trams und Busse der VBZ als smarte Alternative zum Auto in der Stadt Zürich. Nicht mit missionarischem Eifer, sondern überraschend und unterhaltsamm, wie Ruf Lanz in einer Medienmitteilung zum aktuellen Kampagnemotiv schreibt.

Im neusten Sujet inszenieren CD Markus Ruf und AD Mario Moosbrugger das Tram als Mittel gegen Verstopfung im engen Zürcher Stadtverkehr. Denn eine einzige Tramspur befördert gleich viele Menschen wie fünf Autostrassen. Und dies nebenwirkungsfrei mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Das Tram in der Blisterpackung fährt ein als Plakat in allen Trams der VBZ Züri-Linie, als Anzeige im Tages-Anzeiger und in den sozialen Kanälen der VBZ.

Die Kampagne «Umsteigen lohnt sich» wurde vielfach preisgekrönt: u. a. mit zwei Evergreen-Awards des Art Directors Club Switzerland für ihre langjährige strategische und kreative Kontinuität. (pd/nil)