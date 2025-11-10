Publiziert am 10.11.2025

Die Stadt Zürich hat sich bis 2040 ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. Mit 75 Prozent Ja-Stimmen hat die Bevölkerung diese Klimaziele 2022 klar befürwortet. Im Pilotquartier Netto-Null in der Binz und in Alt-Wiedikon werden nun neue Wege erprobt, wie Klimaschutz lokal, gemeinsam und praxisnah gelingt. Das Quartier mit seiner Mischung aus Wohnen, Gewerbe, Industrie und Bildung bietet ideale Bedingungen, um innovative Ansätze umzusetzen und für die ganze Stadt nutzbar zu machen. Mit dem Claim «Ein Quartier geht voraus.» und einer Bildwelt mit illustrativen Elementen hat Freundliche Grüsse die kommunikative Klammer für alle kommenden Kampagnen und Massnahmen geschaﬀen.











Zum Start des Projekts sind Bewohnende und Unternehmen im Quartier gefragt, eigene Ideen einzureichen, die clever mit den natürlichen Ressourcen umgehen und das Klima schützen. Das gestalterische Kernelement der Kampagne ist die spielerisch eingesetzte Null. Auf Textebene wird ein inspirierender Duktus verwendet, der dazu anregt, eigene Vorschläge einzureichen, die das Quartier zukunftsfähiger machen.



Vielfältiger Kommunikationsmix



Die Kampagne wird im Quartier auf Plakaten, Tramhängern und mit Flyern beworben. Weitere Massnahmen sind geplant, wie die Agentur Freundliche Grüsse mitteilt. Das Pilotquartier hat eine eigene Webseite und einen eigenen Instagram-Auftritt. Es gibt vor Ort einen Netto-Null-Kiosk als mobile Anlaufstelle, übers Quartier verteilt verschiedene Info-Steller und zahlreiche Veranstaltungen rund ums Thema, die in nächster Zeit im Quartier stattfinden.



Weiterführende Informationen zum Pilotquartier Netto-Null und zur aktuellen Phase finden sich auf der Website pilotquartier.ch – der Partizipationsprozess der Ideeneinreichung wird auf dem Mitwirkungsportal der Stadt Zürich weitergeführt.



Wer begleitet das mehrjährige Projekt?



Ein interdisziplinäres Projektteam unterstützt die Stadt Zürich bei der Konzeption, Kommunikation, Beteiligung und Umsetzung im Quartier. Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus Urbanista Zürich und Hamburg, Freundliche Grüsse und Myclimate. (pd/nil) Zum Start des Projekts sind Bewohnende und Unternehmen im Quartier gefragt, eigene Ideen einzureichen, die clever mit den natürlichen Ressourcen umgehen und das Klima schützen. Das gestalterische Kernelement der Kampagne ist die spielerisch eingesetzte Null. Auf Textebene wird ein inspirierender Duktus verwendet, der dazu anregt, eigene Vorschläge einzureichen, die das Quartier zukunftsfähiger machen.Die Kampagne wird im Quartier auf Plakaten, Tramhängern und mit Flyern beworben. Weitere Massnahmen sind geplant, wie die Agentur Freundliche Grüsse mitteilt. Das Pilotquartier hat eine eigene Webseite und einen eigenen Instagram-Auftritt. Es gibt vor Ort einen Netto-Null-Kiosk als mobile Anlaufstelle, übers Quartier verteilt verschiedene Info-Steller und zahlreiche Veranstaltungen rund ums Thema, die in nächster Zeit im Quartier stattfinden.Weiterführende Informationen zum Pilotquartier Netto-Null und zur aktuellen Phase finden sich auf der Website pilotquartier.ch – der Partizipationsprozess der Ideeneinreichung wird auf dem Mitwirkungsportal der Stadt Zürich weitergeführt.Ein interdisziplinäres Projektteam unterstützt die Stadt Zürich bei der Konzeption, Kommunikation, Beteiligung und Umsetzung im Quartier. Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus Urbanista Zürich und Hamburg, Freundliche Grüsse und Myclimate. (pd/nil)