Child: Zusätzliche Quadratmeter durch Sonnenstoren

Publiziert am 06.06.2024

Mit Schenker Storen setzt nach Emmentaler Switzerland eine weitere Schweizer Traditionsmarke auf die Kreativität von Child The Agency. Unter dem Kampagnen-Claim «Upgrade Your Living» lanciert Schenker Storen eine breit angelegte Kampagne mit einem überraschenden Twist, heisst es in der Mitteilung der verantwortlichen Agentur.

Für die neuste Kampagne von Schenker Storen, bei der die Grenzen der Wohnräume erweitert werden, wurden auch Landesgrenzen überschritten. Ausgedacht hat sich die Idee nämlich Child The Agency, eine Agentur mit Sitz in Mailand und einem Studio in Zürich, geleitet von den drei Partnerinnen und Partnern Nadine Bachmann, Giovanni Chiarelli, und Alessandro Egro.

Die neu entwickelte und langfristig ausgerichtete Kampagne erstreckt sich über alle Schenker Storen-Produktgruppen. Dazu gehören Sonnen- und Wetterschutzlösungen wie Sonnenstoren, Lamellenstoren, Stoffstoren oder beispielsweise Terrassenüberdachungen. Durch den Schutz vor Hitze, Sonneneinstrahlung, Regen oder Insekten können Innen- und Aussenräume besser genutzt werden. Kurz: Lebensräume werden erweitert und aufgewertet. Und genau hier setzt die neue Kampagne an. So gesehen verkauft Schenker Storen zusätzliche, attraktive Quadratmeter Wohnraum für jedes Zuhause. Diese Idee wurde in den Spots auf mit Hilfe eines Immobilienmaklers auf überraschende und humorvolle Weise umgesetzt.

«Die Kampagne preist so nicht einfach die Produkte von Schenker Storen an, sondern auch den Nutzen für die Konsumentinnen und Konsumenten – nämlich eine Aufwertung des Lebensraumes und der Lebensqualität. Dies in Anlehnung an die Sprache von Immobilienmaklern», erklärt Giovanni Chiarelli, Partner von Child The Agency. «Mit dem neu entwickelten Payoff Upgrade Your Living wird die Marke zudem in einem Premium-Bereich positioniert, der die Vorteile der Marke für Konsumentinnen und Konsumenten in den Vordergrund stellt», ergänzt Nadine Bachmann.

Die Kampagne ist aktuell im TV, online, DOOH, Social Media und im Printbereich zu sehen.