Wer sich in guten Händen weiss, kann im Leben für Herausforderungen bereit sein und selbstsicher seine Träume und Ziele verfolgen. Mit dieser Devise positioniert sich die Allianz seit 2022 international «als zuverlässige Partnerin, die ihre Kundinnen und Kunden bei der Vorbereitung unterstützt», wie es in einer Mitteilung heisst. Nun hat Sir Mary für Allianz Suisse eine multimediale Werbekampagne entwickelt, die diese Haltung im Kern trägt.

«Im Mittelpunkt unserer Kampagne steht die Zuversicht gegenüber den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Wir als Allianz sind da, damit sich unsere Kundinnen und Kunden dank unserer Versicherungs- und Vorsorgelösungen bestens vorbereitet fühlen», so Patrik Kesseli, Leiter Marketingkampagnen & Leads bei der Allianz.

Um dieses Gefühl authentisch zu transportieren, wurde bewusst darauf verzichtet, Schadensfälle ins Zentrum der Kampagne zu stellen. Stattdessen zeichnen in den drei Spots suchende Kamerafahrten den Prozess von der alltäglichen Herausforderung hin zur selbstbewussten Gewissheit visuell nach. Die starken, zuversichtlichen Blicke der Protagonistinnen und Protagonisten in die Kamera am Ende jedes Spots finden sich auch auf den statischen Werbemitteln wieder. Sie bringen laut Mitteilung zum Ausdruck, wie man dem Leben gegenübersteht, wenn man sich gut vorbereitet und in guten Händen fühlt: zuversichtlich und mutig. Egal, wie herausfordernd sich Lebenssituationen wie etwa der Stadtverkehr, ein berufliches Grossprojekt oder eine anstehende Geburt zeitweise anfühlen können.



Kommunikative Klammer über alle Werbemittel hinweg ist der «… kann kommen»-Duktus, der den Fokus aufs Vorbereitet-Sein zusätzlich schärft – und Schweizerinnen und Schweizer ebenso dazu ermutigt, sich mit der Allianz auf das Leben vorzubereiten.

Bei Sir Mary ist laut eigenen Angaben «ein dezidiertes Team von Media-Spezialistinnen und -Spezialisten» für die gesamtheitliche Aussteuerung der Kampagne verantwortlich und verknüpft diese gezielt mit weiteren Abverkaufsmassnahmen. Die Kampagne wird schweizweit als OOH, DOOH, TV-Sponsorings, im Allianz Cinema sowie in den gängigen digitalen Kanälen ausgespielt. Weitere Aktivierungen und Massnahmen sollen im Laufe des Jahres folgen.

Verantwortlich bei Allianz Suisse: Thomas Wegmann (Leiter Marktmanagement), Patrik Kesseli (Leiter Marketingkampagnen & Leads), Claudia Staub (Leiterin Brand Studio), Simone Schmitt (Senior Digital Specialist), Sandra Schreiber (Campaign Manager), Caspar Vuille (Performance Marketing Manager); veranwortlich bei Sir Mary: Florian Beck (Chief Creative), Adrian Merz (Executive Creative Director), Katrin Espelage (Creative Director), Leandro Disler (Art Director), Jodok Meier (Junior Copywriter), Jennifer Nieto (Senior Account Manager), Jacqueline Willimann (Senior Account Manager), Nicolas Hostettler (Managing Director), Fabian Habisreutinger (Strategy Director Media & Data), Vanessa Habisreutinger (Director Media & Technology ), Céline Zemp (Ad Technology & Programmatic Manager), Rahel Ruf (Ad Technology & Programmatic Manager), Jessica Do Amparo (Senior Content Consultant), Daniel Zuberbühler (Managing Partner); verantwortlich bei Produktion Doity: Sascha Pollack, Nancy Sabbagh (Executive Producers), Christina Walther (Producer), Mike Lee Thomas (Director), Gaul Porat (DoP), Björn Dunne (VFX Supervisor), James William Blades (Musik), Staub Audio (Sounddesign), Jen Krause (Fotografin), Turboturbo (Bildbearbeitung). (pd/cbe)