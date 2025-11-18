18.11.2025

Zimmermann

ZVV wirbt für schweizweite App-Nutzung

Der Zürcher Verkehrsverbund macht mit einer neuen Kampagne auf die Funktionen seiner App aufmerksam.
Publiziert am 18.11.2025

Im Zentrum stehen zwei Funktionen: die Fahrplanabfrage für schweizweite Verbindungen und das Check-in-Ticket. Beim Check-in-Ticket müssen Nutzerinnen und Nutzer nur beim Ein- und Aussteigen wischen. Die App rechnet bestehende Verbundabos bei Reisen ausserhalb des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) automatisch an, sodass nur der tatsächlich gefahrene Streckenanteil bezahlt wird. Viele dieser Funktionen seien noch wenig bekannt, heisst es in einer Medienmitteilung.

In der Gestaltung öffnet eine Person die App, und die Geschichte beginnt direkt aus dem Produkt heraus. So werde sichtbar, welchen Nutzen die App im Alltag biete.

Die Kampagne umfasst kurze Videos für Online- und Social-Media-Kanäle, Plakate, Anzeigen sowie Hängekartons und Fensterkleber in Tram und Bus.



Ergänzt wird sie durch Publireportagen und Beiträge von Influencerinnen und Influencern, die ihre Reisen mit der ZVV-App quer durch die Schweiz zeigen. (pd/cbe)

Credits

Verantwortlich beim Zürcher Verkehrsbund (ZVV): Lukas Tenger (Leiter Marketing), Peter Schilde (Leiter Marketing-Kommunikation), Pascal Rechsteiner (Leiter Strategische Geschäftsfelder), Cristina Maurer (Information und Kommunikation); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Julia Hofmann (Art Direction), Sophie Güntensperger (Text), Martin Samsel (Strategie), Paula Strittmatter (Beratung), Jessica Simon (Social Media); verantworlich bei Stories: Jacqueline Hochmuth (Regie & DoP), Michèle Seligmann (Executive Producer), Antonia Grosse (Line Producer), Claude Gasser (Fotograf); verantwortlich bei Konnex Media: Malte Haenel (Mediaplanung).


