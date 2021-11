Aroma Creative: Zwei Frauen verstärken das Team ab 2022

«Debbie und Barbara verfügen über langjährige Erfahrung und wir freuen uns, mit ihnen die Leistungsbereiche Branding und Szenografie weiter zu stärken», lässt sich Roger Stämpfli, Executive Creative Director, in einer Mitteilung zitieren.

Debbie Zedi leitete zuletzt den Bereich Marketing und Kommunikation am Museum für Gestaltung Zürich. Davor war sie unter anderem als Marketingleiterin der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und als Creative Director bei Rufener Events tätig. Sie bildete sich berufsbegleitend kontinuierlich weiter und hat einen Master in Business Communications.

Barbara Mutzbauer wechselt von MCH Global, wo sie als Head of Design&Scenography tätig war. Zuvor war sie bei Schmidhuber als Design Director und bei Bellprat Partner als Creative Director tätig. Sie ist zudem Jurorin beim Design Preis Schweiz, Dozentin an der ZHdK und der Technischen Hochschule Rosenheim. Zudem hat sie zum Thema «Die Funktion der Unschärfe – atmosphärische Kommunikation in der Weltausstellung» (Kovač Verlag) promoviert, wie es weiter heisst. (pd/tim)