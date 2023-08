TBWA\Zürich: Zwei Frauen verstärken die Geschäftsleitung

Iva Bozovic hat per 1. August in der Rolle als Business Director den langjährigen Managing Director Danijel Sljivo abgelöst. Sie bringt jahrelange Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Zuletzt war sie Chief Marketing Officer und Gründungsmitglied des Zürcher Start-ups Gomental, davor in der Rolle als Head of Strategy and Marketing bei Ringier Advertising, unter anderem für den Aufbau der Inhouse-Agentur zuständig. Sie leitet ausserdem im Master «Multimedia Communication and Publishing» an der Hochschule der Künste Bern das Modul «Politische Kommunikation».



Bozovic wird die Beratung leiten

Als Business Director und Mitglied der Geschäftsleitung wird Iva Bozovic die Beratung leiten und auf den Auf- und Ausbau bestehender sowie künftiger Kundenbeziehungen fokussieren.

«Ich hatte das Glück, in meiner Laufbahn die Kommunikationslandschaft aus sehr vielen Blickwinkeln kennenzulernen. Im Ausland, in der Schweiz, durch diverse Industrien, auf Agentur-, Verlags- und Kundenseite. Dabei ging ich immer der Frage nach: ‹Wie erreichen wir den grösstmöglichen Impact auf jedem Kanal?›», wird Iva Bozovic in einer Mitteilung der Agentur zitiert.

Bosma baut neue Abteilung auf

Hester Bosma ist bereits seit Anfang Mai bei TBWA\Zürich als Director of Innovation & Consulting und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Zuvor war sie unter anderem Customer Value Strategist bei Microsoft, Design-led Innovation Lead EMEIA bei EY und Innovation Design Lead im globalen Innovationszentrum von Accenture in Dublin. In diesen Funktionen unterstützte sie sowohl multinationale Unternehmen als auch KMUs bei der Entwicklung zukunftssicherer Strategien, dem Aufbau von Corporate Ventures und der Befähigung von Organisationen, Teams und Einzelpersonen zu nutzerzentrierten und agilen Arbeitsweisen. Bei TBWA\Zürich ist Hester für den Aufbau der neuen Unit TBWA\Shift, welche den Fokus auf Marken- und Innovationsberatung setzt und Firmen dabei unterstützt, sich im Rahmen kulturell/gesellschaftlicher Trends innovativ weiterzuentwickeln.

«Mit TBWA\Shift erweitern wir unser Angebot, indem wir mittels tiefgreifenden kulturellen Einblicken und Insights ein Bild der Zukunft zeichnen», erklärt Bosma gemäss Mitteilung. «Dabei konzentrieren wir uns auf neue Geschäftsmodelle und zukunftssichere Produkte und Dienstleistungen, die für unsere Kundinnen und Kunden ein ganzheitliches Markenerlebnis schaffen. Ich freue mich darauf, das Shift-Angebot zu entwickeln, um unsere Kund:innenen auf ihrem Weg zum Erfolg von morgen zu unterstützen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit der kreativen Energie und der disruptiven DNA von TBWA\ strategische Herausforderungen auf einzigartige Weise angehen können, was zu kreativen Antworten auf komplexe Probleme führt.»

«Zwei beeindruckende Profile»

Matthies Kiess, CEO von TBWA\Zürich kommentiert die beiden Neuzugänge wie folgt: «Ich freue mich sehr, dass wir zwei so wichtige Rollen mit diesen beeindruckenden Profilen besetzen dürfen. Hester und Iva bringen einen grossen Erfahrungsschatz mit und werden unseren Disruption-Ansatz noch stärker beflügeln». (pd/nil)