Jim & Jim: Zwei Mitarbeiterinnen werden befördert

Jim & Jim erweitert und stärkt ihre Content- und Kreativabteilung und befördert zwei Mitarbeiterinnen. Melanie Luu wird zur Head of Content benannt und Bianca Stofer ist neue Creative Director bei der Zürcher Agentur. Die Agentur erhöht damit die Qualität der Content- und Kreativabteilung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Melanie Luu, Absolventin der Zürcher Hochschule der Künste, arbeitete bei 20 Minuten Friday, bevor sie zu Jim & Jim wechselte und sich laut Communiqué «im Contentbereich einen Namen machte». Sie verantwortete dabei diverse Projekte, unter anderem für Kunden wie EWZ, Ipso Bildung oder Zürich Flughafen. Durch ihre Arbeit im Team und ihr Engagement wurde sie schliesslich zum Head of Content befördert. «Wir sind ein junges und bunt gemischtes Team aus Individuen, die alle ihre eigenen Persönlichkeiten und Skills haben. Ich freue mich darauf, die Stärken von jedem einzelnen zu erkennen, jedes Teammitglied individuell zu unterstützen und zu empowern, damit sie ihr volles Potential ausschöpfen und wachsen können», wird Luu zitiert.

Bianca Stofer ihrerseits arbeitete bereits während ihrem Studium in verschiedenen Agenturen und wechselte dann zu Jim & Jim. Nebenbei arbeitete sie während mehrerer Jahre als Freelance Content Creatorin und Fotografin. Später konzentrierte sie sich dann vollständig auf die Arbeit in der Agentur und beschleunigte ihren Aufstieg durch ihr Wirken für Kunden wie Emmi, Flughafen Zürich oder berufehotelgastro.ch. «Ihre einzigartige Bild- und Bewegtbildkreationen, sowie ihr visuelles Denken zeichnen sie aus», heisst es dazu. Zu ihrer Beförderung sagt sie: «Kreative Prozesse zu lenken und dabei Visionen umzusetzen ist meine Passion. Auf den täglichen Kreativitätsrausch hab ich Bock. So richtig.»

Die Agentur baut laut eigenen Angaben ihr Content- und Kreativteam stetig aus und versucht junge Talente zu finden, zu fördern und auf «das nächste Level» zu bringen. In einer Zeit von Always-on-Content benötige es Menschen, welche die neuen Technologien beherrschen und gleichzeitig das gewisse Etwas mitbringen würden. «Unsere Agentur lebt von der Passion kreativer Menschen, die das ganze Spektrum von Kanälen und Formaten nutzen können und keine Scheu haben, die neuen Ansätze von kanalübergreifendem Storytelling den Kunden schmackhaft zu machen», so CEO Fabio Emch. (pd/cbe)