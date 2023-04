Publicis Group: Zwei neue Köpfe im Führungsteam in Zürich

Über 300 Spezialistinnen und Spezialisten aus Kommunikation, Media, Digital, Branding, Daten, Technologie und Produktion bilden zusammen die Publicis Gruppe in der Schweiz. So bietet Publicis ihren Kundinnen einfach Zugang zu einem breiten Leistungsangebot aus einer Hand. Um dieses Erfolgsprinzip der Kollaboration auszubauen und zu intensivieren, verstärkt die Publicis Groupe Schweiz das Führungsteam an zwei Schlüsselpositionen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jarina Jauch nimmt die neu geschaffene Position als Chief People & Culture Officer ein. Vormals bei Deloitte, ist sie in der Verantwortung, den kollaborativen Spirit und die Kultur der Vielfalt, die Agenturgruppe in den letzten Jahren aufgebaut und entwickelt hat, weiter zu stärken, heisst es weiter.

«In der Consulting-Welt gibt es ein grosses Selbstbewusstsein, sich gegenüber Talenten als herausragender Arbeitgeber und Karrierestation darzustellen. Hier hat die Agenturwelt allen Grund nachzulegen. Denn der Gestaltungsspielraum, die Karrieremöglichkeiten, die gerade junge Mitarbeitende in einer international vernetzten Agentur wie der Publicis Groupe haben, kann sonst kaum jemand bieten», wird Jarina Jauch zitiert. Hinzu komme der Spirit und die Energie, die sie förmlich spüre, wenn sie das Gebäude betrete. Das gelte es in den Arbeitsmarkt zu tragen – damit man die Menschen erreiche, die das können, was die Kundinnen und Kunden morgen brauchten.