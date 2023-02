In Flagranti: Zwei neue Köpfe verstärken Team

Mit Patrick Fawer kommt ein Senoir Art Director zu In Flagranti, «der nicht nur das Joggen zu seiner Tagesroutine gemacht hat, sondern auch das Entwickeln grosser Ideen», wie es in einer Mitteilung heisst. Fawer bringe 20 Jahre Agenturerfahrung und vielseitige Fähigkeiten von Branding bis Campaigning mit. Bei In Flagranti bereichere er die Kreativabteilung seit Januar 2023.

Ebenfalls zum neuen Jahr und mit viel Erfahrung ergänzt Stefan Gautschi als Senior Digital Campaigner das Digital-Marketing-Team bei In Flagranti. Gautschi verantwortete viele Jahre das datenbasierte Marketing von Start-ups, KMUs und Konzernen. Jetzt gibt er sein Wissen und seine Erfahrung von SEO über Marketing Automation bis E-Commerce an die Kundschaft von In Flagranti weiter.

Die Agentur aus Lyss baut ihre Qualitäten im Content-Bereich aus.



Ganz neu aufgebaut hat In Flagranti ausserdem eine eigene Content-Unit. Unter der Leitung von Texter und Konzepter Nils Sager arbeitet ein kleines Team an der Entwicklung und Produktion von Content aller Art. «Denn Content gewinnt in der Kommunikation weiterhin an Bedeutung», heisst es weiter. Bei In Flagranti würden nun systematisch Inhalte von Social Media bis Erklärfilm entstehen, welche Marken zu Menschen und Menschen zu Marken führen sollen. (pd/cbe)