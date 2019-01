Heimat Zürich: Zwei Neuzugänge im Führungsteam

An der Seite von Nico Ammann, Geschäftsführer Kreation, und Simon Rehsche, Geschäftsführer Strategie, werden künftig Lukas von Wartburg als Business Director und Leander Schmalfuss als Creative Director die Geschicke von Heimat Zürich mitbestimmen.

«Heimat Zürich ist eine Agentur, in der jegliche Arbeit konsequent auf das kreative Produkt ausgerichtet ist und genau deshalb so viel Spass macht. Schön, wieder an Bord zu sein», wird Schmalfuss in einer Mitteilung zitiert. Und von Wartburg ergänzt: «Kreativität ist bei Heimat dabei nie blosser Selbstzweck, sondern lässt sich für Kunden immer anhand zielgerichteter Wirkung messen.»

Von Wartburg arbeitete zuletzt als Head of Consulting bei JWT/ Fabrikant. Zuvor war er bei der Y&R Group Switzerland für das Digitalgeschäft von Audi und Migros zuständig und leitete unter anderem die Entwicklung der mehrfach ausgezeichneten Migros Discover-Funktion für die Migros App. Bei Heimat Zürich übernimmt er als Business Director die Verantwortung für die Beratung und den Ausbau des digitalen Angebots.

Für Schmalfuss ist es eine Rückkehr zur Agentur am Helvetiaplatz, nachdem er zwischenzeitlich als Kreationsleitung und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Virtue tätig war. Bei der Creative Agency von Vice verantwortete er beispielsweise die Jubiläumskampagne für Coop Naturaplan und war massgeblich am Aufbau der Kreation beteiligt. Frühere Karrierestationen von Schmalfuss waren unter anderem Grabarz & Partner und Jung von Matt in Hamburg.

Mit der Neuaufstellung der Agentur will Heimat Zürich die Betreuung bestehender Kunden ausbauen und wichtige Voraussetzungen für substanzielles Wachstum schaffen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/cbe)