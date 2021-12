bühler&bühler: Zwei Neuzugänge in der Geschäftsleitung

Bühler&Bühler ist seit der Gründung 2013 stetig gewachsen und zählt aktuell 21 Mitarbeitende. Weitere zwei Stellen in der digitalen Kreation sind derzeit ausgeschrieben. «Wir haben grosse Pläne fürs nächste Jahr, unter anderem dank einem weiteren grossartigen Pitchgewinn vor ein paar Tagen. Und vor allem haben wir auch nach neun erfolgreichen Jahren jeden Tag den Antrieb, uns zu verbessern», wird Raphael Bühler, CEO und Partner der Agentur, in der Mitteilung zitiert. Dazu seien in erster Linie die richtigen Leute entscheidend. Aus diesem Grund hat sich die Agentur neu organisiert und zwei etablierte Mitarbeiterinnen in die Geschäftsleitung benannt: Stephanie Geiger und Nadja Wey.

«Mit Stephanie Geiger konnten wir im letzten Frühling eine enorm wertvolle Creative Director für uns gewinnen. Sie bringt mit ihrer langjährigen Erfahrung aus grossen nationalen und internationalen Agenturen zusätzliche Qualität in die Kreation. Ihre Ideen, ihre ansteckende Begeisterung und ihr Know-how wollten wir in unserer Geschäftsleitung wissen», erläutert Raphael Bühler. «Mit Nadja Wey, die als Account Director das Beratungsteam leitet, haben wir zudem die perfekte Ergänzung mit einem ausgezeichneten Leistungsausweis in unserem Führungsgremium. Sie beweist seit zwei Jahren täglich, dass eine hohe Dienstleistungsqualität ebenso wichtig ist für den Erfolg einer Agentur wie eine herausragende Kreation. Ich freue mich sehr, mit einem erstklassigen Team ins 2022 zu starten.»



Zur Geschäftsleitung von Bühler&Bühler zählen Raphael Bühler, CEO / Partner, Doris Bühler, Chief Creative Officer / Partner, Raffaela von Gunten, Team & Agency Development Director, Stephanie Geiger, Creative Director, sowie Nadja Wey, Account Director (pd/wid)