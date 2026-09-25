Lürzer’s Archive: Zwei Schweizer Cases aufgenommen

Publiziert am 25.09.2026

Die vom Basler Gundeli-Quartier aus tätige Agentur Kreisvier ist mit ihrer Kampagne für Zermatt in der aktuellen Ausgabe von Lürzer's Archive vertreten, teilt sie mit. Das Fachmagazin gilt international als eine der bekanntesten Dokumentationsplattformen für Werbekampagnen.

Die Kampagne umfasst vier Sujets, die bekannte und stark nachgefragte Reiseziele zeigen (persoenlich.com berichtete). Diese werden jeweils im Schatten des Matterhorns dargestellt – ein Bezug auf den Kampagnentitel «Schattenkampagne». Die Kampagne wurde im Mai lanciert.

Auch Studio Thom Pfister ist mit acht Visuals für das «Vow»-Magazin in der neuen Nummer von Lürzer's Archive vertreten, wie es in einer Mitteilung schreibt. Die Serie wurde für das Kundenmagazin der Druckerei Vögeli AG, entwickelt und steht unter der Leitidee «Vow bedeutet Wow». Sie verbindet Fotografie und Editorial Design mit der physischen Präsenz des gedruckten Magazins und thematisiert das Verhältnis von Druck, Gestaltung und Print als Medium. (pd/spo)