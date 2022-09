Megura: Zweigstelle in Zürich eröffnet

Der nächste Schritt in der Entwicklung der Badener Werbeagentur Megura ist vollbracht: Er ist rund 25 km lang und führt nach Zürich an die Langstrasse 231, wo die Agentur eine Zweigstelle eröffnet hat. Die Vision von Megura sei es laut einer Mitteilung, über kurz oder lang auch im Raum Zürich zu dem zu werden, was sie heute im Raum Baden sei: Eine führende Full-Service Kreativagentur, die auf die Bedürfnisse von lokalen KMU spezialisiert ist.

Das Erfolgsrezept der modernen Kommunikationsagentur bestehe darin, strategische und konzeptionelle Fähigkeiten so zu bündeln, dass speziell auch kleine und mittlere Unternehmen auf pragmatische Weise zu professionellen Dienstleistungen gelangen, heisst es in der Mitteilung weiter. Ob Branding, Werbung, digitaler Auftritt, Social Media oder einmal alles: Gemeinsam mit Entscheiderinnen und Entscheidern will die Agentur in geeigneten Workshop-Formaten die kommunikativen Problemstellungen lösen und anschliessend als Full-Service Agentur umsetzen.