Ochsner Sport: 10'000 Produkte auf microspot.ch

Der Sportartikelhändler Ochsner Sport verkauft seine Produkte neu auch über microspot.ch. Bis Ende September sollen 10'000 Produkte von Ochsner Sport das Sportsortiment des Schweizer Online-Einkaufszentrums erweitern.



Microspot.ch reagiert damit auf eine steigende Nachfrage nach Sportartikeln: Diese hat sich im letzten Halbjahr mehr als verdoppelt, wie die zu Coop gehörende Plattform am Mittwoch mitteilte.



Mit der Anbindung von Ochsner Sport, der zum deutschen Schuhhändler Deichmann gehört, bieten laut den Angaben nun acht Händler ihre Waren auf der Internetseite an. Diese offerieren ihre Produkte gemäss Communiqué unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Der Versand und der Retourenprozess werde ebenfalls direkt durch den Händler abgewickelt.



Der Anbieter sei auf der Seite aber jeweils in den Produktinformationen unter «Verkauft durch» ersichtlich. Ansonsten würden die Kunden beim Onlineeinkauf kaum einen Unterschied zum herkömmlichen Sortiment feststellen, so die Mitteilung. Die Bestellansicht und der Kaufprozess blieben gleich. (awp sda)