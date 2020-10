Geheime Rezepturen, feines Handwerk, ausgeklügelte Techniken und bewährte Traditionen – Schweizer Marken haben viele spannende Geschichten zu erzählen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. In der am Schweizer Markenkongress 2020 präsentierten Landkarte werden hundert besuchbare Unternehmen vorgestellt, bei denen jeden Tag Markengeschichte geschrieben wird.







In Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus ist eine Ausflugskarte entstanden, welche die bekanntesten Schweizer Marken geografisch verortet. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in topmoderne Produktionsbetriebe, lernen traditionelles Schweizer Handwerk kennen oder degustieren sich durch die Produktpalette. Bei vielen besuchbaren Marken kann Gross und Klein sogar selber Hand anlegen. Sei es bei der Schokoladeherstellung, in einer Schaukäserei oder am Lenker bei einer Testfahrt mit dem E-Bike aus heimischer Produktion.

Die gefaltete Landkarte wird ergänzt mit dem digitalen Angebot auf markenlandschaft.ch. Im online verfügbaren Markenlexikon sind weit über 900 Schweizer Traditionsmarken erfasst. Die hundert Marken der Ausflugskarte sind direkt mit den Besuchsangeboten verlinkt. So können sämtliche Details zu Ort, Besuchszeiten und Aktivitäten zentral abgerufen werden, was die Reiseplanung vereinfacht.

Die Erfinder und Macher der Markenlandschaft – Evoq Communications und HTP St.Gallen – publizieren seit über zehn Jahren regelmässig Neuigkeiten aus der helvetischen Markenlandschaft. Das Non-Profit-Projekt ist nur möglich, dank der regelmässigen Unterstützung durch Sponsoren. Neben Schweiz Tourismus mit ihren Partnermarken sind Rugenbräu, Camille Bloch, Appenzeller Käse, Flyer und Kalt Print+Online namhafte Unterstützer der Aktivität. Die Landkarte kann gegen eine Schutzgebühr auf der Website bestellt werden – wie auch das traditionelle Markenplakat.

Verantwortlich bei HTP St.Gallen: Stephan Feige; verantwortlich bei Evoq Communications: Adrian Schaffner; Simone Winistörfer (Beratung); Philipp Schilling, Sara Streule (Design), Beatrice Burkart (Programmierung); Druckvorstufe und Druck: Kalt Print+Online. (pd/lol)