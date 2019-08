Die globale Mediaplattform Teads ermöglicht es Werbetreibenden ab sofort, die kumulierte Zeit, welches ein Werbemittel auf dem jeweiligen Display/Bildschirm im sichtbarem Bereich dargestellt wurde, zu messen. Darüber hinaus bietet Teads neu den vCPM (viewable CPM) oder CPCV (Cost per completed View) mit 100 Prozent Sichtbarkeit an. So hätten Kunden und Agenturen nun die Möglichkeit, nur für Impressions zu zahlen, die ihren eigenen Viewability-Standards entsprechen würden. Diese Integration führt Teads in Zusammenarbeit mit Oracle Data Cloud’s Moat Services ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Werbungtreibende können somit selbst festlegen, wann ihr Video-Ad als «gesehen» einzustufen ist und auch entsprechend abrechnen. Die einzige Voraussetzung: Die kundenspezifischen Viewability-Anforderungen müssen durch Moat verifizierbar sein. Zudem unterstützt Teads‘ AI-basierte Technologie Mediaagenturen und Direktkunden dabei, stets die günstigsten Werbeplätze zu finden, um so die Kosten pro Impression möglichst niedrig zu halten. Teads kann so seinen Kunden zusätzliche KPIs abbilden und verschafft ihnen damit einen besseren Überblick und höhere Transparenz über die Performance der jeweiligen Kampagne, heisst es weiter.

«Wir freuen uns sehr, Teads bei dieser Initiative zu unterstützen, denn wir glauben, dass dies ein transparenter Weg ist, damit Mediaeinkäufer nur für solche Impressions bezahlen, die für sie zählen», wird Mark Kopera, Head of Product für Moat bei Oracle Data Cloud, zitiert. Bertrand Quesada, CEO von Teads, ergänzt: «Werbetreibende brauchen innovative Preismodelle, um je nach Sichtbarkeit agieren zu können. Teads ebnet hier den Weg, denn wir finden es nicht sinnvoll, dass Unternehmen für nicht-sichtbare Anzeigen bezahlen müssen.» (pd/cbe)