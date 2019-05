Am Wochenende haben Kästchen auf Plakaten am Zürcher Hauptbahnhof für Aufregung gesorgt. Über Beem erhalten smarte Geräte ein Ton-Signal und interagieren mit Plakaten oder Werbe-Spots. Zum Start am Samstag ist «Beem» in den Apps von Watson, 20 Minuten und Bluewin integriert (persoenlich.com berichtete). Am Mittwochabend berichtete nun auch die SRF-Sendung «10vor10» über diese Technologie, am Donnerstag SRF-Online.

Im Beitrag erklärt APG-Geschäftsleitungsmitglied Beat Holenstein das System mit den Kästchen, während Konsumentenschützerin Sara Stadler den mangelnden Datenschutz kritisiert. Sie sagt, dass Nutzerdaten oder Bewegungsprofile zwar anonymisiert gesammelt werden, jedoch über zusätzliche Datensätze ein sehr genaues, persönliches Profil der Leute erstellt werden könne. Ein Problem sei, dass die Leute nicht genau wüssten, wie «Beem» technisch funktioniert. Sie fordert Transparenz.

Sepp Huber, Sprecher von Swisscom, die bei diesen interaktiven Plakaten mit der APG zusammenarbeitet, verspricht im TV-Beitrag, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Die Nutzer müssten zustimmen.

«10vor10» berichtet zudem wie es diesbezüglich weitergehen könnte: Die APG experimentiere mit einer Technologie zur Gesichtserkennung. (eh)