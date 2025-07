PHD Media Schweiz: 15 Minuten Waschzeit erlebbar gemacht

Publiziert am 23.07.2025

Der Konsumgüterhersteller Unilever hat mit Omo Quick Wash ein Waschmittel für Kurzwaschgänge auf den Markt gebracht. Das Produkt ist für Waschzyklen von 15 Minuten konzipiert und richtet sich an Verbraucher, die ihre Wäsche zeiteffizient erledigen möchten.

Die Markteinführung wird von einer breit angelegten Werbekampagne begleitet. PHD Media Schweiz ist für die Planung und Umsetzung der Mediastrategie verantwortlich, wie die Mediaagentur in einer Mitteilung schreibt.

«Wäscht schneller, als du von hier in Zürich bist»

Im Mittelpunkt steht eine standortbezogene Aussenwerbung an Bahnhöfen. Pendler werden morgens mit der Botschaft angesprochen: «Wäscht schneller, als du von hier in Zürich/Bern/Basel bist», abends mit: «Wäscht schneller, als du von hier Zuhause bist». Die Kampagne nutzt digitale Aussenwerbung, die sich automatisch an den jeweiligen Standort anpasst.

Ergänzend setzt die Werbestrategie auf zeitgerechte Ansprache: Fernsehwerbung am Feierabend und Wochenende, Internetwerbung während der Arbeitszeit und mobile Werbung zu Pendelzeiten. Die Kampagne umfasst Fernsehen, internetbasiertes Fernsehen, YouTube, klassische und digitale Aussenwerbung sowie soziale Medien und Zusammenarbeit mit Meinungsführern.

Das Waschmittel zielt auf Berufstätige ab, die Familie und Beruf vereinbaren müssen, sowie auf junge Fachkräfte und Haushalte ohne Kinder. Die Kampagne startete am 9. Juni 2025. (pd/nil)