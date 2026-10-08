Publiziert am 08.10.2026

Die Aktion «Brack Zämä Prozent» gilt für Privatkundinnen und -kunden, die ihren Einkauf über brack.ch/fcsg starten. Laut Mitteilung zählt das gesamte Sortiment zu regulären Preisen, nicht nur Fanartikel. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Die Nachkommastellen stehen für 1879, das Gründungsjahr des FC St.Gallen. Den gesammelten Betrag will Brack am Saisonende übergeben.

Roman Reichelt, Marketing- und Kommunikationschef von Brack.Alltron, spricht in der Mitteilung von einer «Weltneuheit für den Fussball». Die Aktion solle «dort ankommen, wo Fussball entsteht: beim Club und seinem Nachwuchs». Neu ist das Prinzip beim FCSG allerdings nicht: Der Energie- und Telekomanbieter SAK schreibt dem Projekt Future Champs pro Fan-Abo monatlich zwei Franken gut. Im Stadion wird die Aktion am Sonntag, 11. Oktober, beim Spiel St. Gallen gegen Lausanne erstmals präsentiert.

Brack ist seit der Saison 2025/26 Namenssponsor der Super League (persoenlich.com berichtete). Laut Mitteilung baut das Unternehmen daneben Partnerschaften mit einzelnen Clubs auf. Beim FC St.Gallen tritt Brack bereits als Premium-, Kreativ- und Content-Partner auf. Mit der Aktion kommt die Rolle als Vertriebspartner hinzu. (pd/nil)