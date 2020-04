Clear Channel: 20 Plakatstandorte in Köniz im Portfolio

Köniz hat die Vermarktung und Bewirtschaftung der Plakatstandorte auf öffentlichem Grund ausgeschrieben und Clear Channel erneut den Zuschlag erteilt. Das Inventar umfasst rund 20 Plakatstandorte in der grössten Schweizer Agglomerationsgemeinde, wie Clear Channel in der Mitteilung dazu schreibt.



Durch eine sehr restriktive Bewilligungspraxis für Werbeflächen im öffentlichen Raum seitens der Gemeinde, würden die gewonnen Werbeflächen somit eine noch grössere Bedeutung erhalten.



Es sei ein kleines, aber bedeutendes Angebot, dass sich Clear Channel bis ins Jahr 2025 sichern konnte, heisst es in der Mitteilung dazu. Es runde das bestehende Angebot mit den Werbeflächen an allen Bus- und Tramhaltestellen in der Stadt Bern optimal ab und schaffe zusammen mit den weiteren Angeboten im Grossraum Bern ein attraktives Angebot für nationale und lokale Werbeauftraggeber. (pd/wid)